OPEC+'nın mevcut petrol politikasını koruması bekleniyor

OPEC+ üyesi ülkelerin petrol ve enerji bakanlarının yarın yapacakları toplantıda üretim politikasına bağlı kalınması bekleniyor.

1 Şubat'ta Türkiye saati ile 14.00'te sanal olarak gerçekleştirilecek toplantıya ilişkin bilgi veren OPEC+ delegelerine göre, bugün yapılacak Ortak Bakanlar İzleme Komitesi, cari üretim politikasının değiştirilmemesi yönünde bir tavsiyede bulunacaklar.

Bununla birlikte Komite, gerekli görmesi halinde OPEC+ üyelerine tam bir toplantı için çağrıda bulunabilecek.

OPEC+, Ekim ayında yaptığı toplantıda 2023 sonuna kadar üretimi 2 milyon varil/gün kısma kararı almıştı.

Yarın yapılacak OPEC+ Ortak Bakanlar İzleme Komitesi Toplantısı öncesinde bugün OPEC+ Ortak Teknik Komite toplantısı yapılmayacak. Tartışalacak yeni bir durum bulunmaması nedeniyle toplantının yapılmamasına karar verildi.