OPEC'ten kritik uyarı: Yüksek nakliye ve sigorta masrafları küresel ekonomiyi tehdit ediyor

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Riyad'daki Uluslararası Enerji Forumu ve Dünya Petrol Kongresi kapsamında bir araya gelen İşbirliği Deklarasyonu'na katılan OPEC ve OPEC dışı ülkelerin enerji bakanları, küresel enerji piyasalarını sarsan maliyet artışlarına dikkat çekti. Yetkililer, deniz yolu taşımacılığı ve sigorta masraflarındaki aşırı yükselişin ham petrol fiyatlarının üçte birine ulaştığını duyurdu.

Enflasyonist baskılar ve küresel büyüme riski

Enerji arzındaki aksaklıkların küresel ekonomideki enflasyonist baskıları körüklediğini belirten bakanlar, yüksek maliyetlerin hem üretici hem de tüketici ülkeler üzerinde ağır bir mali yük oluşturduğunun altını çizdi. Bu durumun küresel ekonomik büyümeyi de olumsuz yönde etkilediği ifade edildi.

Uluslararası işbirliği ve deniz yollarının korunması

Uluslararası deniz yollarının güvenliğinin sağlanması gerektiğine vurgu yapan enerji bakanları, piyasalardaki bu olumsuz koşulları yakından izlemeye devam edeceklerini kaydetti. Hükümetler, sektör paydaşları ve uluslararası kuruluşlarla ortaklaşa adımlar atılarak küresel nakliye koşullarının iyileştirileceği bildirildi.