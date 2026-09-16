OpenAI, halka arz için erken aşama görüşmelere hız verdi

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Deniz Güldağ

Teknoloji basının konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı bilgilere göre OpenAI yetkililerinin hız verdiği halka arz öncesi görüşmeler, şirketin son teknoloji yapay zeka modeli Astra’yı piyasaya sürmesinin ardından başladı.

ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, Amazon, Nvidia ve SoftBank’ın da aralarında bulunduğu yatırımcılardan 122 milyar dolarlık finansman sağladığı mart ayındaki turda 852 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı.

OpenAI, önceki finansman turundan bu yana 1 milyardan fazla aktif kullanıcıya ulaştığını ve 200 milyondan fazla işletmenin yapay zeka modellerini kullandığını açıkladı.

Şirketin yapay zeka destekli kodlama aracı Codex’in kullanımı da hızla artarken, OpenAI kısa süre önce Astra adlı yeni modelini piyasaya sürdü ve modeli dünyanın en zeki ve en uyumlu yapay zeka modeli olarak tanımladı.

OpenAI CEO’su Sam Altman, bu ay verdiği bir röportajda, yapay zeka güvenliğine ilişkin artan endişeler nedeniyle şirketin bu yıl için halka arz olmasını beklemediğini söyledi.