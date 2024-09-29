OpenAI'den zarar öngörüsü: 5 milyar dolar

Microsoft’un desteklediği OpenAI, bu yıl 3,7 milyar dolarlık gelire yaklaşık 5 milyar dolarlık kayıp beklediğini açıkladı.

Şirket, geçen ay 300 milyon dolarlık gelir elde etmişti. Bu da geçen yılın başına kıyasla yüzde 1,700'lük bir artışı temsil ediyordu.

CNBC'nin OpenAI’ye yakın bir kaynağa dayandırdığı bilgiye göre şirket, gelecek yıl 11,6 milyar dolarlık satış yapmayı planlıyor.

The Times’ın haberine göre, OpenAI’nin mali belgelerini inceleyen bir finans uzmanı, bu yıl beklenen yaklaşık 5 milyar dolarlık kaybın; işletme maliyetleri, çalışan maaşları ve ofis kirası gibi kalemlerden kaynaklandığını belirtti. Ayrıca, bu maliyetlerin arasında hisse bazlı tazminatın yer almadığı da ifade edildi.

Microsoft'un desteğiyle faaliyet gösteren OpenAI, şu anda değerini 150 milyar dolardan fazla bir seviyeye çıkarmayı hedefleyen bir finansman turunda. Konuya hakim kaynaklar, Thrive Capital’ın bu turu yönettiğini ve 1 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını, Tiger Global’ın da katılım sağlamayı düşündüğünü belirtti.

OpenAI'deki değişiklikler

OpenAI CFO’su Sarah Friar, perşembe günü yatırımcılara gönderdiği bir e-postada, finansman turunun aşırı talep gördüğünü ve gelecek hafta sona ereceğini bildirdi. Bu açıklama, teknoloji şefi Mira Murati'nin, altı buçuk yılın ardından şirketten ayrılacağını duyurmasının hemen ardından geldi.

Ayrıca, bu hafta OpenAI’nin yönetim kurulunun, kar amacı gütmeyen bir yapı olarak yeniden düzenlenmeyi değerlendirdiği bilgisi ortaya çıktı. Şirketin kar amacı gütmeyen bölümünün ayrı bir varlık olarak kalacağı ve bu yapının yatırımcılar için daha anlaşılır olacağı kaydedildi.