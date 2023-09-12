Oracle piyasaların beklentilerini karşılayamadı

ABD Teksas merkezli teknoloji şirketii Oracle, 2024 mali yılının ilk çeyreğinde zorlu ekonomik şartların işletmelerin bulut harcamalarını baskılaması nedeniyle piyasanın ciro beklentilerini yakalayamadı.

İlk çeyrekte Oracle 12,45 milyar dolar ciro elde etti. Piyasa ise 12,47 milyar dolar ciro bekliyordu.

Oracle, cari çeyrekte de cirosunun hedeflerin altında kalacağını öngördü. LSEG verilerine göre firma, ikinci çeyrek gelir büyümesinin %5 ila %7 arasında olacağını tahmin ederek analistlerin %8,2'lik ortalama tahmininin altında kaldı. Ayrıca, 1,33 dolar olan beklentilere kıyasla hisse başına 1,30 ila 1,34 dolar arasında düzeltilmiş kar bekliyor.

Pandemi sırasında bulut talebinde yaşanan artışın ardından işletmelerin dijitalleşme planlarını yeniden gözden geçirmesi, Amazon Web Services AMZN.O ve Microsoft MSFT.O gibi büyük rakiplerin hakim olduğu bir segmentte Oracle'a zarar veriyor.

Yine de analistler, yapay zeka (AI) uygulamalarının benimsenmesindeki artışın Oracle'ın bulut altyapısı işini artırabileceğini, çünkü ağ teknolojisinde kaydedilen ilerlemelerin AI iş yüklerini üstlenmeye daha uygun olduğunu söyledi.

Oracle Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison , "Bugün itibariyle, yapay zeka geliştirme şirketleri Oracle'ın Gen2 Cloud'unda 4 milyar dolardan fazla kapasite satın almak için sözleşme imzaladı. Bu rakam, 4. çeyreğin sonunda ayırdığımız kapasitenin iki katı" diye konuştu.

Kendisini Elon Musk'ın yakın arkadaşı olarak tanımlayan Ellison, Tesla CEO'sunun yapay zeka girişimi xAI'nin Oracle'ın Gen2 Cloud'unda yapay zeka modellerini eğitmek için bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Ayrıca Berkshire Hathaway'in sahip olduğu dokuz kamu hizmeti şirketinin tamamının mevcut kurumsal kaynak planlama sistemlerini Oracle'ın Fusion Cloud uygulamalarıyla değiştireceğini söyledi.

Oracle hisseleri bu yıl şimdiye kadar yaklaşık %55 değer kazandı.