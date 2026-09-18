ORACLE’da önemli gelişme: Kurucu ortak satıştan vazgeçti

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Deniz Güldağ

Oracle'ın kurucu ortağı Larry Ellison, 7,5 milyar dolar değerinde Oracle hissesini satmayı planladığını açıklamasından sonra bu satıştan vazgeçtiğini açıkladı.

Oracle, yaptığı açıklamada Larry Ellison'ın kararını değiştirdiğini duyurdu. Şirket, "Hiçbir Oracle hissesi satılmadı ve kendisinin Oracle hisselerinden herhangi birini satmaya yönelik başka bir planı bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Ellison, 1970'lerden bu yana Oracle'daki büyük payını koruyordu. Ancak cuma günü yapılan menkul kıymet bildiriminde, kariyerindeki en büyük hisse satışlarından birini gerçekleştirmeyi planladığı ortaya çıkmıştı.

Bildirime göre Ellison, 22 Haziran'da sahibi olduğu 50 milyon Oracle hissesinin satışını yapmasını öngören bir planı kabul etti. Söz konusu hisselerin güncel fiyata göre yaklaşık 7,5 milyar dolar değerinde olduğu belirtilirken, satışların 24 Ekim'e kadar tamamlanması planlanıyordu.

Oracle, bu yıl hisse satışı ve borç ihracı yoluyla 50 milyar dolara kadar finansman sağlamayı planlıyor. Şirket, elde edeceği kaynağı yapay zeka alanında artan talebi karşılamak üzere veri merkezleri inşa etmek için kullanacak.

Şirketin yüksek borç seviyesine ilişkin endişeler, bu yıl hisse fiyatı üzerinde baskı oluşturdu.