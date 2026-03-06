Orta Doğu'daki çatışmalar Asya ekonomileri için riski artırıyor

Asya Kalkınma Bankası (ADB) Başekonomisti Albert Park, Orta Doğu'daki çatışmanın ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının bazı ABD projeksiyonlarının öngördüğü gibi yaklaşık bir ay sürmesi durumunda, gelişen Asya ekonomileri üzerindeki büyüme etkisinin ılımlı olacağını ve yıllık GSYİH'de yalnızca "hafif ve geçici bir düşüş" şeklinde hissedileceğini belirtti.

Park, Reuters'a verdiği röportajda, "Çoğu senaryo, etkilerin elbette olumsuz olacağını, ancak görece sınırlı kalacağını gösteriyor" dedi. Kötümser varsayımlar altında bile bölgesel büyümede tam bir puan düşüş yaşanmayacağını vurgulayan Park, gelişen Asya'nın Çin ve Hindistan'dan Gürcistan ve Samoa'ya uzanan 46 ekonomiyi kapsadığını, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın bu tanımın dışında tutulduğunu hatırlattı.

Park, çatışmanın uzaması halinde risklerin hızla artacağı konusunda net bir uyarı yaptı. Uzayan bir krizin enerji fiyatlarını yukarı çekebileceğini, deniz taşımacılığı ve ticaret üzerinde daha derin aksaklıklara yol açabileceğini, küresel talebi zayıflatabileceğini ve finansal piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi. Park, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol ve gazın yüzde 80'inin Asya'ya yönelik olduğunun altını çizerek bölgenin uzun süreli arz kesintilerine ne denli açık olduğunu vurguladı.

Japonya için risk daha fazla

RBC Wealth Management Portföy Stratejisti Nicholas Gwee, Orta Doğu’daki çatışmanın Japonya için bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha fazla zorluk yaratabileceğini belirterek Japonya’nın net petrol ithalatçısı olduğuna dikkat çekti.

Gwee, Japonya’nın ithal ettiği ham petrolün %90’dan fazlasının Orta Doğu’dan geldiğini söyledi. Petrol ithalatının %60’tan fazlasının ise Hürmüz Boğazı’ndan geçtiğini ve ülkenin LNG ile nafta için de Orta Doğu’ya bağımlı olduğunu ifade etti.

Gwee, uzun süren bir çatışmanın bankacılık ve finans, havayolu ve taşımacılık, deniz taşımacılığı, enerji yoğun üretim, petrol rafinerileri ve petrokimya ile elektronik ve ihracat odaklı sektörleri olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Gwee, çatışma uzar ve enerji arzı kısıtlanırsa Japonya hisselerinin baskı altında kalabileceğini ifade etti.