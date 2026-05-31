Orta Doğu gerilimi Çin sanayisini vurdu: Fabrika faaliyetleri yavaşladı

Ulusal İstatistik Bürosu’nun pazar günü yayımladığı verilere göre, resmi imalat PMI verisi mayısta 50 seviyesine gerileyerek nisandaki 50,3 düzeyinin altına indi ve son üç ayın en düşük seviyesini gördü. Veri, Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin 50 seviyesindeki medyan beklentisiyle uyumlu gerçekleşti. İmalat dışı faaliyet endeksi ise bir önceki ayki 49,4 seviyesinden 50,1’e yükseldi.

Çin ekonomisinde yavaşlama sinyalleri

Güçlü bir ilk çeyrek performansının ardından Çin ekonomisinde yavaşlama sinyalleri öne çıkmaya başladı. Nisan ayında ekonomik faaliyetlerde genel bir ivme kaybı görülürken, sanayi üretimi ve perakende satışlar son yılların en düşük artış oranlarını kaydetti. Bu tablo, ekonomistlerin daha güçlü teşvik ve politika desteği çağrılarını artırdı.

savaşa rağmen Çin ihracatı bu yıl da arttı

İran’daki savaşa karşın Çin’in ihracatı bu yıl da yükselişini sürdürdü ve ülke, 2025’te rekor düzeyde 1,2 trilyon dolarlık ticaret fazlası verdi. 2026’da ise sevkiyat hacimleri, küresel yapay zeka altyapısını desteklemek amacıyla veri merkezleri ve enerji ekipmanlarına yönelik yatırımların beslediği talebin etkisiyle, şimdiye kadar geçen dönemde geçen yılın rekor seviyelerinin belirgin biçimde üzerinde seyrediyor.

Trump - Şi zirvesinde önemli bir ilerleme sağlanmadı

ABD Başkanı Donald Trump ile Şi Jinping arasında yakından izlenen zirvede somut bir ilerleme kaydedilmezken, ticaret ve yatırım alanında oluşturulan iki yeni komite Çinli üreticiler açısından yeni iş imkanlarının önünü açabilir. Çin Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ABD-Çin Ticaret Kurulu, iki ülke arasında en az 30 milyar dolarlık ürün üzerindeki gümrük vergilerinin azaltılmasını hedefliyor.