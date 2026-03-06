Orta Doğu gerilimi Fed beklentilerini değiştiriyor

SEB baş faiz stratejisti Jussi Hiljanen, Orta Doğu’daki çatışmanın uzaması ve enerji fiyatlarının yüksek kalmasının piyasalarda Fed faiz indirimi beklentilerini azaltabileceğini belirtti.

Hiljanen, Körfez bölgesindeki enerji akışında daha kalıcı aksaklıklar yaşanması halinde Brent petrol fiyatının varil başına 100 dolar seviyesine yaklaşabileceğini veya üzerine çıkabileceğini ifade etti.

Stratejist, bu durumda piyasaların Fed faiz indirimi beklentilerini daha da azaltabileceğini ve kısa vadeli tahvil getirilerinin belirgin şekilde yükselebileceğini söyledi.