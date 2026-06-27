Orta Doğu krizlerinin ekonomik faturası: Bölgesel çatışmaların küresel ticaret hatlarına etkisi

Orta Doğu, coğrafi konumu ve barındırdığı devasa enerji kaynakları nedeniyle tarih boyunca küresel ekonominin en hassas ve stratejik merkezlerinden biri oldu. Son dönemde Gazze ve Lübnan hatlarında yoğunlaşan çatışma dinamikleri, sadece yerel bir insani ve siyasi kriz yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda uluslararası finansal mimarinin en temel lojistik koridorlarını doğrudan felç ediyor. Doğu ile Batı arasındaki ticaretin omurgasını oluşturan deniz rotalarının güvenliğini kaybetmesi, küresel taşımacılık maliyetlerini katlayarak dünya genelinde yeni bir arz krizinin kapılarını aralıyor. Bu durum, jeopolitik risk primlerinin kalıcı olarak yükselmesine neden olurken, küresel sermayenin bölgeye olan yaklaşımını ve enerji arz güvenliği stratejilerini de kökten revize etmeye zorluyor.

Kızıldeniz tıkanıklığı ve küresel lojistik hatlarındaki maliyet patlaması

Bölgedeki çatışmaların küresel ekonomiye indirdiği en somut darbe, Süveyş Kanalı’na açılan Kızıldeniz geçişlerinin güvenliğini yitirmesiyle birlikte konteyner taşımacılığında yaşanan rota değişiklikleridir. Dünyadaki deniz ticaretinin yaklaşık %12’sinin gerçekleştiği bu hattı kullanamayan çok uluslu gemicilik şirketleri, rotalarını Afrika kıtasının güneyindeki Ümit Burnu’na çevirmek zorunda kalıyor. Bu zorunlu değişim, bir kargo gemisinin yolculuk süresini ortalama 10 ila 14 gün arasında uzatırken, yakıt maliyetlerini ve sigorta primlerini astronomik oranlarda yukarı çekiyor. Lojistik sürelerinin uzaması ve navlun fiyatlarındaki bu yapısal artış, Avrupa ve Asya arasındaki sanayi üretimi hatlarında parça tedarikini geciktirerek küresel çapta kalıcı bir maliyet enflasyonunu besliyor.

Enerji koridorlarında kırılganlık ve petrol piyasalarındaki risk primi

Orta Doğu’daki istikrarsızlığın derinleşmesi, dünya petrol ve doğal gaz arzının en yoğun olduğu Hürmüz Boğazı gibi kritik geçiş noktalarını da doğrudan riskin merkezine yerleştiriyor. Çatışmaların geniş bir coğrafi alana yayılma ihtimali bile, ham petrol fiyatlarında varil başına jeopolitik risk priminin hızla devreye girmesine ve enerji borsalarında dalgalanmalara yol açıyor. Küresel sanayinin ve taşımacılık sektörünün petrole olan bağımlılığı sürdükçe, bu koridorlardaki en ufak bir kesinti ihtimali dünya genelinde üretim maliyetlerini artırma gücü taşıyor. Enerji ithalatçısı konumundaki gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler, bu kalıcı fiyat baskısı karşısında makroekonomik dengelerini korumakta zorlanırken, enflasyonla mücadele süreçleri de ciddi sekteye uğruyor.

Bölgesel ekonomilerde yapısal çöküş ve sınır ötesi finansal etkiler

Çatışmaların doğrudan yaşandığı Gazze ve Lübnan gibi alanlarda ekonomik altyapının, tarım arazilerinin ve hizmet sektörünün uğradığı fiziksel yıkım, bu coğrafyalarda üretimi ve finansal sistemi tamamen durma noktasına getiriyor. Turizm, yabancı doğrudan yatırımlar ve sınır ticareti gibi dış gelirlere bağımlı olan komşu bölge ekonomileri de bu istikrarsızlıktan doğrudan payını alarak derin bir sermaye kaçışı ve büyüme kaybı yaşıyor. Bölgesel risk algısının tavan yapması, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının bölge ülkelerinin notlarını düşürmesine ve borçlanma maliyetlerinin katlanmasına neden oluyor. Önümüzdeki 10 yıllık süreçte, bu jeopolitik tansiyon düşürülmediği müddetçe, Orta Doğu genelinde yapısal işsizliğin, bütçe açıklarının ve finansal kırılganlıkların kalıcı bir ekonomik durgunluk modeline dönüşeceği açıkça görülüyor.