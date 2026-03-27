Orta Doğu savaşı İngiltere’de enflasyonu daha sert vuracak

Centre for Macroeconomics ve Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (NIESR) tarafından yapılan anket, Orta Doğu’daki savaşın enflasyonist etkisinin İngiltere’de euro bölgesine kıyasla daha sert hissedileceğini ortaya koydu.

Ekonomistler, İngiltere Merkez Bankası’nın daha sıkı bir para politikası izlemesi gerektiğini vurgularken, enflasyonun hedefin üzerinde kalmaya devam etmesi nedeniyle güvenilirlik kaygısına dikkat çekti. Londra Ekonomi Okulu’ndan Thomas Sampson, “Güvenilirliği yeniden kazanmak ve bankanın düşük ve istikrarlı enflasyona bağlı olduğunu göstermek için daha şahin bir yaklaşım gerekiyor” dedi.

Ankete göre savaşın İngiltere’de enflasyonu 0,8 ila 1,1 puan artırması bekleniyor. Euro bölgesinde ise bu etkinin 0,4 ila 0,7 puan arasında kalacağı öngörülüyor.