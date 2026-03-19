Orta Doğu’da risk büyüyor: Türkiye ve bölge ülkelerin CDS’leri yükseldi

S&P Küresel Piyasa İstihbaratı verilerine göre, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik riskler bölge ülkelerinin kredi temerrüt takasları (CDS) üzerinde belirgin bir baskı oluşturuyor.

Küresel piyasalardaki hareketlilikten etkilenen Türkiye'nin CDS priminde yukarı yönlü bir ivme gözlendi. Türkiye'nin CDS'i 10 baz puanlık bir artış göstererek 287 baz puan seviyesine yükseldi.

Katar ve Suudi Arabistan’da da risk yükseldi

Mısır'ın beş yıllık CDS'i, çarşamba günü gerçekleşen kapanışa oranla 10 baz puanlık bir sıçrama kaydederek 394 baz puana ulaştı. Bu seviye, geçtiğimiz ekim ayından bu yana görülen en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Benzer bir yükseliş grafiği çizen Bahreyn'in CDS risk primi, 13 baz puanlık artışla 301 baz puana çıkarak son üç yılın en yüksek seviyesini test etti.

Bölgenin diğer önemli ekonomilerinden Katar'ın risk primi 2 baz puan artarak 47 baz puana, Suudi Arabistan'ınki ise yine 2 baz puanlık bir yükselişle 83 baz puana ulaştı.