  Orta Doğu'daki çatışmalar küresel ticaret hatlarını ve lojistik devlerini nasıl etkiliyor?
Orta Doğu’daki çatışmalar küresel ticaret hatlarını ve lojistik devlerini nasıl etkiliyor?

Bölgede derinleşen kriz ve deniz yollarındaki güvenlik riskleri, lojistik sektöründe kartların yeniden karılmasına neden oluyor. Rotaların uzaması ve operasyonel maliyetlerin artması, Avrupalı lojistik şirketlerinin kar marjlarını ve küresel nakliye fiyatlarını doğrudan yukarı çekiyor.

MERVE KORNİK
Orta Doğu’daki çatışmalar küresel ticaret hatlarını ve lojistik devlerini nasıl etkiliyor?
Orta Doğu’daki askeri gerilimin Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz gibi kritik geçiş noktalarını riskli hale getirmesi, küresel deniz taşımacılığında büyük bir operasyonel dönüşümü zorunlu kıldı. Gemilerin mürettebat ve yük güvenliği için Afrika’nın güneyindeki Ümit Burnu’na yönelmesi, sefer sürelerini 10 ila 14 gün arasında uzattı. Bu durum, piyasadaki boş konteyner arzını kısıtlayarak navlun fiyatlarının kriz öncesine oranla ciddi seviyelerde artmasına neden oldu.

Tedarik zincirindeki bu fiziksel tıkanıklık, DHL, Kuehne+Nagel ve DSV gibi lojistik devlerine operasyonel zorlukların ötesinde bir fiyatlandırma gücü sağladı. Şirketler, artan yakıt ve personel maliyetlerini kriz ek ücretleri ile müşterilerine yansıtmakla kalmayıp, kısıtlı kapasite nedeniyle daha yüksek kar marjlarıyla çalışma imkanı buldu. Rakamlar ve saha verileri açıkça gösteriyor ki; lojistik sektöründe kriz yönetimi kabiliyeti, şu anki piyasa koşullarında temel gelir kalemine dönüşmüş vaziyette.

Hava kargo talebi ve enflasyonist baskı

Deniz taşımacılığındaki gecikmelerin üretim hatlarını aksatması, özellikle otomotiv ve teknoloji sektörlerini acil bir çözüm olarak hava kargo rotalarına yöneltti. Deniz yoluna göre çok daha yüksek maliyetli olan hava taşımacılığına olan talebin artması, lojistik şirketlerinin en karlı departmanlarında hacim patlaması yarattı. Ancak lojistik maliyetlerindeki bu genel yükseliş, küresel ekonomi için çift tarafı keskin bir bıçak niteliği taşıyor.

Taşıma bedellerindeki her artış, enerji ve gıda fiyatları üzerinden doğrudan küresel enflasyonu tetikliyor. Lojistik şirketleri kısa vadede artan marjlar sayesinde finansal olarak güçlense de, bu kontrolsüz maliyet artışları uzun vadede tüketici talebini aşağı çekme riski taşıyor. 2026'nın geri kalanında lojistik piyasalarındaki yüksek maliyetli dönemin ne kadar süreceğini, doğrudan Orta Doğu’daki istikrar arayışı ve bölgeden gelecek jeopolitik haberler belirleyecek.

ABD tüketici güvenindeki tarihi gerileme kalıcı bir resesyonun başlangıcı mı?ABD tüketici güvenindeki tarihi gerileme kalıcı bir resesyonun başlangıcı mı?Küresel Ekonomi
Çin’in yeşil dönüşüm hamlesi: 167 ulusal istasyon tam kapasiteyle sahada!Çin’in yeşil dönüşüm hamlesi: 167 ulusal istasyon tam kapasiteyle sahada!Sürdürülebilir Ekonomi
Avrupa doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş enerji krizinde yeni bir perdenin habercisi mi?Avrupa doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş enerji krizinde yeni bir perdenin habercisi mi?Küresel Ekonomi
Çin’de yabancı sermaye bilmecesi: Bir kan kaybı mı yoksa kabuk değişimi mi?Çin’de yabancı sermaye bilmecesi: Bir kan kaybı mı yoksa kabuk değişimi mi?Küresel Ekonomi
BoE’de ‘bekle-gör’ stratejisi: Para politikasında seçim ve enerji baskısıBoE’de ‘bekle-gör’ stratejisi: Para politikasında seçim ve enerji baskısıKüresel Ekonomi