Orta Doğu’daki çatışmalar küresel ticaret hatlarını ve lojistik devlerini nasıl etkiliyor?

Orta Doğu’daki askeri gerilimin Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz gibi kritik geçiş noktalarını riskli hale getirmesi, küresel deniz taşımacılığında büyük bir operasyonel dönüşümü zorunlu kıldı. Gemilerin mürettebat ve yük güvenliği için Afrika’nın güneyindeki Ümit Burnu’na yönelmesi, sefer sürelerini 10 ila 14 gün arasında uzattı. Bu durum, piyasadaki boş konteyner arzını kısıtlayarak navlun fiyatlarının kriz öncesine oranla ciddi seviyelerde artmasına neden oldu.

Tedarik zincirindeki bu fiziksel tıkanıklık, DHL, Kuehne+Nagel ve DSV gibi lojistik devlerine operasyonel zorlukların ötesinde bir fiyatlandırma gücü sağladı. Şirketler, artan yakıt ve personel maliyetlerini kriz ek ücretleri ile müşterilerine yansıtmakla kalmayıp, kısıtlı kapasite nedeniyle daha yüksek kar marjlarıyla çalışma imkanı buldu. Rakamlar ve saha verileri açıkça gösteriyor ki; lojistik sektöründe kriz yönetimi kabiliyeti, şu anki piyasa koşullarında temel gelir kalemine dönüşmüş vaziyette.

Hava kargo talebi ve enflasyonist baskı

Deniz taşımacılığındaki gecikmelerin üretim hatlarını aksatması, özellikle otomotiv ve teknoloji sektörlerini acil bir çözüm olarak hava kargo rotalarına yöneltti. Deniz yoluna göre çok daha yüksek maliyetli olan hava taşımacılığına olan talebin artması, lojistik şirketlerinin en karlı departmanlarında hacim patlaması yarattı. Ancak lojistik maliyetlerindeki bu genel yükseliş, küresel ekonomi için çift tarafı keskin bir bıçak niteliği taşıyor.

Taşıma bedellerindeki her artış, enerji ve gıda fiyatları üzerinden doğrudan küresel enflasyonu tetikliyor. Lojistik şirketleri kısa vadede artan marjlar sayesinde finansal olarak güçlense de, bu kontrolsüz maliyet artışları uzun vadede tüketici talebini aşağı çekme riski taşıyor. 2026'nın geri kalanında lojistik piyasalarındaki yüksek maliyetli dönemin ne kadar süreceğini, doğrudan Orta Doğu’daki istikrar arayışı ve bölgeden gelecek jeopolitik haberler belirleyecek.