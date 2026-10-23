Orta Doğu'daki gerilim petrol fiyatlarını uçurdu

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Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki çatışmaların yeniden tırmanabileceğine ilişkin endişeler, yükselen petrol fiyatları ve yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine yönelik kaygılarla birleşti.

Uluslararası petrol piyasasının referans göstergesi olan Brent petrol, şu sıralarda yüzde 1'in üzerinde artışla 114,37 dolardan işlem görüyor. Brent petrol, perşembe günü de yüzde 4 yükselerek 113,17 dolardan kapanmış ve mayıs ayından bu yana en yüksek kapanış seviyesine ulaşmıştı.

New York Ticaret Borsası'nda (NYMEX) işlem gören Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da yüzde 1,66 artışla 101,13 dolar seviyesinde bulunuyor.

Yükselen petrol fiyatları büyüme endişelerini artırıyor

Petrol fiyatlarındaki son yükseliş, küresel ekonomiye yönelik endişelerin arttığı bir dönemde gerçekleşti.

Yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin kaygılar ve Fransa devlet tahvillerindeki satış baskısı küresel finans piyasalarını etkilerken, petrol fiyatlarındaki yükselişin ekonomik büyüme üzerinde ilave baskı oluşturabileceği belirtiliyor.

Deutsche Bank analisti Jim Reid, piyasalarda son haftalarda yaşanan farklı sorunların aynı anda etkili hale geldiğini ifade etti.