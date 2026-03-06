Orta Doğu’daki savaş küresel havacılığı felç etti: 22 milyar dolarlık kayıp!

ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş, küresel havacılık sektörünü tarihe geçecek ölçüde felce uğratıyor. Çatışmaların başlamasıyla Orta Doğu hava sahaları birbiri ardına kapandı; bir haftada 21.000’den fazla uçuş iptal edildi. Dubai, Doha ve İstanbul gibi büyük aktarma merkezleri geçici olarak işlevsiz hale gelirken, yolcu trafiği kadar kargo taşımacılığı da durma noktasına geldi.

Savaşın finansal faturası ağırlaşıyor

Finansal cephede kayıplar derinleşiyor. Havayolu hisselerinde 22 milyar doları aşan değer kaybı yaşanırken, şirketler savaş nedeniyle kapanan hava sahaları yüzünden rotalarını yeniden çizmek zorunda kaldı. Uzayan uçuş mesafeleri yakıt maliyetlerini katladı, operasyonel planlamalar altüst oldu.

Savaşın etkisi yalnızca havayolu şirketleriyle sınırlı değil. Turizmden lojistiğe, enerji piyasalarından sigorta sektörüne kadar geniş bir yelpazede zincirleme aksaklıklar yaşanıyor. Yolcular iptal edilen uçuşlar nedeniyle havalimanlarında belirsizlik içinde beklerken, küresel tedarik zinciri gecikmelerle karşı karşıya.

Mart 2026’nın ilk haftası, havacılık tarihinde yalnızca bir kriz değil; savaşın küresel ölçekte kırılganlığı nasıl açığa çıkardığının somut bir göstergesi olarak kayda geçiyor. Havayolu şirketleri güvenlik riskleri ve ekonomik baskılar arasında yeni bir denge arayışına girerken, sektörün önümüzdeki günlerde nasıl bir toparlanma stratejisi geliştireceği merakla izleniyor.