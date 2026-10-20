Orta Doğu'nun en zengin aileleri açıklandı! Türkiye'den 11 isim listede

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Forbes'un 10 Ekim 2026 tarihli gerçek zamanlı servet tahminleri temel alınarak hazırlanan Orta Doğu'nun en zengin aileleri sıralaması yayımlandı.

Sekiz ülkeden iş insanları ve ailelerin yer aldığı araştırmada toplam servet 361,9 milyar dolar olarak açıklandı. Listede Türkiye'den 11 isim ve ailenin bulunması dikkat çekti.

Gıdadan savunma sanayisine, enerjiden bankacılığa, altyapıdan gayrimenkule kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren Türk iş insanları, milyarlarca dolarlık servetleriyle sıralamada önemli bir yer edindi.

Türklerin toplam serveti 53,2 milyar dolar

Forbes verileri temel alınarak hazırlanan sıralamada Türkiye'den 11 isim ve ailenin toplam serveti 53,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Bu rakam, listede yer alan 361,9 milyar dolarlık toplam servetin yaklaşık yüzde 14,7'sine karşılık geliyor.

Türkiye'den sıralamaya giren isimler arasında ilk sırayı ABD merkezli Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya aldı. Ulukaya, 10,7 milyar dolarlık servetiyle Orta Doğu genelinde beşinci sırada yer aldı.

Türkiye'nin en büyük sanayi gruplarından Koç ailesi 7,4 milyar dolarla 11'inci, Doğuş Grubu ile tanınan Şahenk ailesi ise 6,9 milyar dolarla 16'ncı sıraya yerleşti.

Savunma sanayisindeki faaliyetleriyle öne çıkan Bayraktar ailesi 5,2 milyar dolarlık servetiyle 25'inci sırada bulunurken, Yıldız Holding'in önde gelen isimlerinden Murat Ülker 5,1 milyar dolarla 26'ncı oldu.

Kazancı, Ilıcak, Akın, Topbaş ve Eczacıbaşı da sıralamada

Türkiye'den listeye giren diğer isimler arasında enerji sektörünün önde gelen iş insanlarından Şaban Cemil Kazancı da bulunuyor. Kazancı, 4,3 milyar dolarlık servetiyle 30'uncu sırada yer aldı.

Rönesans Holding'in kurucusu Erman Ilıcak, 3,5 milyar dolarlık servetiyle 34'üncü sıraya yerleşirken Akfen Holding'in kurucusu Hamdi Akın ve ailesi 2,7 milyar dolarla 39'uncu sırada gösterildi.

Feridun Geçgel 2,6 milyar dolarla 40'ıncı, Topbaş ailesi 2,5 milyar dolarla 43'üncü, Eczacıbaşı ailesi ise 2,3 milyar dolarla 46'ncı sırada yer aldı.

Türkiye'den listeye giren 11 isim ve aile

Genel sıra İsim / Aile Servet 5 Hamdi Ulukaya 10,7 milyar $ 11 Koç ailesi 7,4 milyar $ 16 Şahenk ailesi 6,9 milyar $ 25 Bayraktar ailesi 5,2 milyar $ 26 Murat Ülker 5,1 milyar $ 30 Şaban Cemil Kazancı 4,3 milyar $ 34 Erman Ilıcak 3,5 milyar $ 39 Hamdi Akın ve ailesi 2,7 milyar $ 40 Feridun Geçgel 2,6 milyar $ 43 Topbaş ailesi 2,5 milyar $ 46 Eczacıbaşı ailesi 2,3 milyar $ TOPLAM 53,2 milyar $

Zirvede 69,1 milyar dolarla Ofer ailesi var

Orta Doğu'nun en zengin aileleri sıralamasının zirvesinde İsrailli Ofer ailesi yer aldı.

69,1 milyar dolarlık servetiyle birinci sırada bulunan aile, listedeki toplam servetin yaklaşık yüzde 19'unu tek başına temsil ediyor.

İkinci sırada Suudi Arabistan'dan Alwaleed bin Talal 25,9 milyar dolarla yer alırken Birleşik Arap Emirlikleri'nden Sajwani ailesi 17,1 milyar dolarla üçüncü oldu.

Mısır'dan Sawiris ailesi 16,4 milyar dolarla dördüncü sıraya yerleşirken Türkiye'den Hamdi Ulukaya 10,7 milyar dolarla ilk beşi tamamladı.

İşte Orta Doğu'nun en zengin aileleri: Listenin tamamı