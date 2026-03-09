Orta Doğu’nun kırılgan dengesi: Irak petrolünde sert düşüş küresel ekonomiyi zorluyor

Irak Petrol Bakanlığı yetkilileri, üretimdeki sert düşüşün temel nedeninin Basra vilayetindeki Bercisiye petrol bölgesine yönelik insansız hava aracı saldırıları olduğunu açıkladı. Depolarda ciddi hasar meydana geldiği, ancak üretim tesislerinin doğrudan hedef alınmadığı belirtildi. Buna rağmen lojistik zincirindeki aksaklıklar ve güvenlik riskleri, üretimin yeniden normale dönmesini engelliyor. Iraklı yetkililer, sahaların güvenliğinin sağlanması ve altyapının onarılması için acil önlemler alındığını vurguladı.

Hürmüz Boğazı’nın kapanması ihracatı daralttı

Üretimdeki daralma yalnızca sahalara yönelik saldırılarla sınırlı kalmadı. Hürmüz Boğazı’nın kapanması, Irak’ın ihracat kapasitesini doğrudan etkiledi. Dünya petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan boğazın kapanması, Irak’ın küresel pazarlara erişimini büyük ölçüde kısıtladı. Bu durum, ülkenin gelirlerinde ciddi kayıplara yol açarken, uluslararası piyasalarda da arz şoku beklentilerini güçlendirdi.

“Toparlanma zaman alacak”

Irak Petrol Bakanlığı, üretim ve ihracattaki keskin düşüşün geçici olduğunu, ancak bölgedeki güvenlik riskleri devam ettiği sürece toparlanmanın zaman alacağını belirtiyor. Enerji uzmanları ise Irak’ın küresel petrol piyasalarındaki rolünün zayıflamasının fiyatlarda dalgalanmalara neden olabileceğini, özellikle Asya ve Avrupa’daki ithalatçı ülkelerin alternatif kaynak arayışına yönelebileceğini dile getiriyor.

Küresel ekonomiye yansıyan etkiler

ABD-İsrail saldırılarının ardından ortaya çıkan tablo, Ortadoğu’daki enerji dengelerinin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Irak’ın üretim kapasitesindeki bu sert düşüş, yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte ekonomik sonuçlar doğurabilecek nitelikte. Petrol arzındaki daralma, fiyatların yükselmesine ve enerji güvenliği tartışmalarının yeniden gündeme gelmesine yol açabilir.

Sürecin seyrini belirleyecek faktörler

Önümüzdeki günlerde hem Irak hükümetinin alacağı önlemler hem de uluslararası enerji piyasalarının vereceği tepki, sürecin seyrini belirleyecek. Güvenlik risklerinin kontrol altına alınması ve ihracat yollarının yeniden açılması, Irak’ın üretim kapasitesini toparlaması açısından kritik önem taşıyor. Ancak bölgedeki jeopolitik gerilimler devam ettiği sürece, küresel enerji piyasalarının kırılganlığı da sürecek.