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Orta sınıfa vergi indirimi planını açıkladı

İtalya Başbakanı orta gelirliler için vergi indirimlerine odaklanmak istediğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Orta sınıfa vergi indirimi planını açıkladı
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İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni, hükümetinin başlangıçta daha düşük maaşlı kişilere odaklandıktan sonra bu yıl orta gelirlilere yardımcı olmak için vergi indirimlerini teşvik etmeyi planladığını söyledi.

Orta sınıf üzerindeki yükü hafifletme baskısı altında olan Meloni'nin sağcı yönetimi, son bütçesinde 50.000-60.000 Euro kazananlar için vergileri hafifletmeyi ummuş ancak mali kaynak bulamamıştı.

Meloni, “Bu yıl orta sınıflara net bir şekilde dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

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