Ortadoğu’daki kriz Asya büyümesini tehdit ediyor

Citi ekonomistleri, Ortadoğu’daki çalkantıların Asya’nın büyümesini diğer bölgelere kıyasla daha sert etkileyebileceğini belirtti. Asya’nın büyük bir enerji ithalatçısı olması nedeniyle artan enerji maliyetlerinin işletmelere ve hanehalkına yansıyabileceğini vurguladı.

Tayland, Singapur, Güney Kore, Pakistan ve Tayvan’ın enerji ithalatına yüksek derecede bağımlı olduklarını, bu nedenle fiyat şoklarına karşı daha kırılgan olduklarını belirten Citi, jet yakıtı fiyatlarındaki artış ve Ortadoğu uçuş rotalarındaki aksaklıkların hava yolculuğu üzerinde enflasyonist baskı yarattığına da dikkat çekti.

Citi, ikinci dalga talep etkilerinin özellikle turizme bağımlı ekonomilerde risk oluşturabileceğini belirterek, başta Tayland olmak üzere Asya’nın turizm odaklı ülkelerinin olumsuz etkilenebileceğini açıkladı.