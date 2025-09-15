Otobüs firması iflas bayrağını çekti! Seferler durdu, biletlerin para iadesi yapılmadı

Almanya’da faaliyet gösteren otobüs firması Bernie Reisen iflas başvurusunda bulundu. Kararın ardından çok sayıda sefer iptal edilirken, yolcular bilet ücretlerini geri alamama ve alternatif ulaşım bulamama sorunlarıyla karşı karşıya kaldı.

Yolcuları zor durumda bıraktı

Artı49'da yer alan habere göre şirketin iflası, özellikle tatil planları ve dönüş yolculukları olan yolcuları zor durumda bıraktı. Birçok kişi, ödedikleri ücretlerin iade edilmemesinden ve yeni ulaşım seçeneklerine erişememekten şikâyet ediyor.

Bernie Reisen’in mali krize nasıl sürüklendiği ve kaç yolcunun etkilendiği henüz açıklanmadı. Ancak yaşanan iflas, hem planlı seyahatlerin hem de günlük ulaşımın ciddi şekilde aksamasına yol açtı.