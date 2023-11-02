Otomotiv işçilerinin grev maliyeti 10 milyar doları aştı

Michigan merkezli ekonomik danışmanlık firması Anderson Economic Group (AEG), Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikasına bağlı işçilerin General Motors (GM), Ford ve Stellantis'e karşı başlattığı, "Ayağa Kalk" olarak adlandırılan greve ilişkin son analizini paylaştı.

AEG'nin açıklamasında, otomotiv işçilerinin grevinin doğrudan maliyetinin 6 haftada 10,4 milyar dolara ulaştığının tahmin edildiği belirtildi.

Bu maliyetin yaklaşık 650 milyon dolarının ücret kaybından kaynaklandığı, 4,3 milyar dolarının üretici kaybı, 3,3 milyar dolarının tedarikçi kaybı ve 2 milyar dolarının bayi, müşteri ve diğer kayıplardan oluştuğu ifade edildi.

Açıklamada, sendikanın 3 otomobil üreticisiyle geçici anlaşmalara varmasından önce işten çıkarılan işçilerin sayısının ise 56 bini aştığı bildirildi.

Geçici anlaşmaya varılarak grev sonlandırıldı

UAW'nin Ford, GM ve Stellantis ile yaklaşık 150 bin işçiyi kapsayan yeni sözleşmeye yönelik görüşmelerinden mevcut sözleşmenin bitiş tarihi olan 14 Eylül itibarıyla anlaşma çıkmaması sonrasında Michigan, Missouri ve Ohio'daki 3 fabrikada greve gitme kararı alınmıştı.

Grev, 15 Eylül'de başlamış ve sendikanın 88 yıllık tarihinde ilk defa 3 otomobil şirketinin işçileri birlikte greve gitmişti.

UAW, şirketlerle pazarlık sürecinde farklı fabrikalar ve parça dağıtım merkezlerini kapsayacak şekilde grevi genişletmiş, grevdeki toplam işçi sayısı 45 bini aşmıştı.

Sendika, 26 Ekim'de Ford, 28 Ekim'de Stellantis ve 30 Ekim'de GM ile geçici anlaşmaya varıldığını ve işçilerin işlerine döneceğini duyurmuştu.