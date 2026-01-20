Oxfam Direktörü Behar: 12 milyarder, dünya nüfusunun toplamından daha zengin

İngiltere Oxford merkezli yoksulluk, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele eden uluslararası bir sivil toplum kuruluşları konfederasyonu Oxfam’ın yayımladığı küresel eşitsizlik raporunun detaylarını direktörü Amitabh Behar paylaştı.

BloombergHT’de Çağlar Kuzlukluoğlu’na Davos Zirvesi’nde konuşan Behar, sadece 12 milyarderin, tüm dünya nüfusunun toplamından daha fazla varlığa sahip olduğunu belirtti. 2025’te milyarderlerin servetinin 2,5 trilyon dolar daha arttığını belirten Behar, bu birikimin büyüme hızının geçmişe oranla üç katına çıktığına dikkat çekti.

Behar, bu devasa zenginliğin sadece ekonomik değil, aynı zamanda ciddi bir siyasi tehdit oluşturduğunu vurgulayarak rapordaki şu verilere dikkat çekti:

-Bir milyarderin siyasi bir rol üstlenme şansı, sıradan bir vatandaşa göre 4.000 kat daha fazla.

-Süper zenginler siyasi gücü, medya kuruluşlarını ve siyasi partileri satın alarak bir "oligarki" düzenine yol açıyor.

-Küresel medyanın yüzde 50’si, 10 sosyal medya platformundan 9’u ve 10 yapay zekâ sisteminden 8’i yine milyarderlerin mülkiyetinde bulunuyor.

Dünya nüfusunun yüzde 50’si yoksulluk içinde yaşıyor

Dünya nüfusunun yüzde 50’sinin yoksulluk içinde yaşadığını ve birçok insanın temel öğünlerine bile ulaşamadığını belirten Behar, hükümetlerin aldığı kararların çoğunlukla "aşırı zenginleri daha da zenginleştirmeye" yönelik olduğunu söyledi.

Bu durumun sıradan vatandaşların özgürlüklerine ve en temel haklarına zarar verdiğini ifade eden Behar; su, gıda ve ilaca ulaşamayan kitleler arasında dünya çapında bir "kızgınlık" ve protesto dalgasının yükseldiğini belirtti.

“Çözüm için hala umut var”

Söyleşide, bu karanlık tablonun tersine dönüp dönmeyeceğine dair soruyu yanıtlayan Behar, çözüm için hâlâ umut olduğunu ifade etti. Özellikle Güney Amerika ve Güney Afrika’da çok uluslu şirketlerin ve ultra zenginlerin daha adil vergilendirilmesine yönelik inisiyatiflerin başladığını, Birleşmiş Milletler’in de bu konuda girişimleri olduğunu hatırlattı.

Behar, asıl umut kaynağının ise sıradan vatandaşlar olduğunu vurgulayarak, toplumların hükümetleri ve milyarderleri bu adaletsiz tablodan sorumlu tutacağına ve daha adil bir gelecek inşa edeceğine inandığını belirtti.