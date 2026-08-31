Oxford Economics, BoJ’un faiz artışı beklentisini yükseltti

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Oxford Economics Başekonomisti ve eski Japonya Merkez Bankası (BoJ) yetkilisi Shigeto Nagai, BoJ'un para politikası sıkılaşma döngüsüne ilişkin projeksiyonlarını yukarı yönlü revize etti.

Nagai, BoJ'un politika faizini bu yılın eylül ve aralık aylarında artırmasını, nihai olarak Nisan 2027 itibarıyla %1,75 seviyesine yükseltmesini bekliyor.

Söz konusu revizyon, Nagai'nin daha önce Aralık 2026 ve Haziran 2027 dönemlerini işaret eden öngörülerine kıyasla daha agresif bir sıkılaşma patikasına işaret ediyor. Ekonomist, yen üzerindeki değer kaybı baskısı ve ivme kazanan enflasyon beklentilerinin, merkez bankasını daha erken aksiyon almaya zorlayacağını vurguladı.