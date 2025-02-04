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Oxford Economics: Çin'in ABD'ye misilleme adımları sembolik

Oxford Economics'e göre Çin'in ticaret savaşındaki ilk hamleleri büyük ölçüde sembolik görünüyor.

Haber Merkezi
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Oxford Economics: Çin'in ABD'ye misilleme adımları sembolik
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Pekin, Trump'ın Çin'den ithal edilen mallara getirdiği %10'luk gümrük vergisine, kömür gibi ABD ürünlerine getirdiği bir dizi gümrük vergisiyle karşılık verdi.

Oxford Economics'in tahminlerine göre, bu hamle ABD'nin Çin'e ithalatı üzerindeki ağırlıklı efektif tarife oranını +2 puana yakın bir oranda artırıyor ve “dolayısıyla şimdilik daha sembolik bir hamle”.

Ekonomist Louise Loo'ya göre, ABD'nin kapsamlı gümrük tarifeleri ve daha güçlü misilleme dili, ABD'nin daha fazla adım atma ihtimalinin çok yüksek olduğu anlamına geliyor.

Oxford Economics, Çin'in titizlikle hedeflenmiş tarife listelerine devam edeceğini ve vergi iadeleri ve ihracatçılara destek gibi savunma önlemlerine dayanacağını düşünüyor.

Ayrıca Çin'in ABD şirketlerine ihracat kontrolleri ve soruşturmaları da uygulayabileceğini belirten Oxford Economics'e göre, piyasalar daha fazla belirsizliği fiyatlandırdıkça yuan da baskı altında kalmaya devam edecek.

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