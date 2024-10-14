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Oxford Economics'ten Çin'in büyüme tahminine revize

Oxford Economics, Çin için 2024 yılı GSYH büyüme tahminini yükseltti.

Haber Merkezi
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Oxford Economics'ten Çin'in büyüme tahminine revize
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Oxford Economics, Çin için 2024 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 4,4'e yükseltti.

Revizyon, Maliye Bakanlığı'nın para ve maliye politikaları arasında olası bir koordinasyonun sinyalini verdiği basın toplantısının ardından geldi.

Araştırma şirketi, “Bu tür bir koordinasyon nadiren görülmüştür ve temel tahminimizde hesaba katılmamıştır” açıklamasında bulundu. Ayrıca, son TÜFE ve ÜFE verilerine de yansıdığı üzere, Çin'in deflasyonist baskılarını ele almak için bu politika uyumuna acilen ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

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