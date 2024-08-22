Oxford Economics'ten Japonya Merkez Bankası için faiz tahmini
Oxford Economics ekonomisti Yamaguchi, Japonya Merkez Bankası'nın 2025 ve 2026'da birer kez faiz artıracağını değerlendirdi.
Oxford Economics ekonomisti Norihiro Yamaguchi, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) ekim ayında faiz oranlarını mevcut yüzde 0,25 seviyesinden yeniden yüzde 0,5'e yükseltebileceğini söyledi.
Yamaguchi, “Bir sonraki hamleden sonra BOJ'un daha temkinli olmasını bekliyoruz” dedi.
Yamaguchi, BoJ'un 2025 ve 2026 yıllarında yılda sadece bir kez faiz artırarak 2026'da nihai faiz oranını yüzde 1'e çıkarmasını bekliyor. BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın cuma günü parlamento oturumlarında ifade vermesi planlanıyor.