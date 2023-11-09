Oyun ve konsol satışlarına olan yoğun talep Nintendo'nun karını katladı

Kyoto merkezli tüketici elektroniği şirketi Nintendo, Nisan-Eylül 2023 bilançoları ile mevcut mali yılın ikinci yarısına yönelik beklentilerini açıkladı.

Açıklamaya göre firmanın net karı, önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,7 artışla 271,3 milyar yen (1,8 milyar dolar) yükseldi.

6 aylık dönemde firmanın net kar marjının, bir mali yarı yıl periyodu kapsamlı, şimdiye kadar elde ettiği en yüksek düzeye erişmesi dikkat çekti.

Kar marjına, konsol ve video oyun satışlarına yoğun talep ile döviz karşısında Japon Yeni'nin yaşadığı değer kaybının olumlu yansıdığı vurgulandı.

Nintendo, tüm mali yıl kapsamlı net karının, daha önce duyurduğu 340 milyar yenden, 420 milyar yene (2,78 milyar dolar) olmasını hedefliyor.