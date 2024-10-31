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Özbekistan ekonomisi 9 ayda yüzde 6,6 büyüdü

Özbekistan ekonomisi yılın ocak-eylül döneminde yüzde 6,6 büyüme kaydetti.

Haber Merkezi
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Özbekistan ekonomisi 9 ayda yüzde 6,6 büyüdü
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Özbekistan Devlet İstatistik Ajansı verilerine göre, ülke ekonomisi yılın 9 ayında yüzde 6,6 büyüme gösterirken, enflasyon oranı yüzde 6,8 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde sanayi üretimi yüzde 7, hizmetler sektörü yüzde 12,8, inşaat sektörü yüzde 9,1, tarım, orman ve balıkçılık sektörü yüzde 3,1, yük taşımacılığı yüzde 3,9, yolcu taşımacılığı yüzde 5,8, perakende satışlar yüzde 9,2 artarken, ülkeye yapılan yatırım hacmi ise yüzde 31 yükseldi.

Yılın 9 ayında toplam dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7, ihracat hacmi yüzde 11,5, ithalat hacmi ise yüzde 5,2 arttı.

Kovid-19 salgını öncesi yıllık yüzde 5-6 büyüyen ülke ekonomisi, 2020'de yüzde 1,6, 2021'de yüzde 7, 2022'de yüzde 5,7, 2023'te ise yüzde 6 büyüme göstermişti.

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