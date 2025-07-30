  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Özbekistan ekonomisi yüzde 7,2 büyüdü
Takip Et

Özbekistan ekonomisi yüzde 7,2 büyüdü

Özbekistan ekonomisi ocak-haziran döneminde yüzde 7,2 büyüme gösterdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Özbekistan ekonomisi yüzde 7,2 büyüdü
Takip Et

Özbekistan Devlet İstatistik Ajansı verilerine göre, yılın ilk altı ayında ülke ekonomisi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,2 büyüme kaydederken, enflasyon oranı yüzde 4,2 olarak hesaplandı.

Ocak-haziran döneminde ülkedeki sanayi üretimi yüzde 6,6, hizmetler sektörü yüzde 13,3, inşaat sektörü yüzde 10,7, tarım, orman ve balıkçılık sektörü yüzde 4, yük taşımacılığı yüzde 1,8, yolcu taşımacılığı yüzde 6 ve perakende satışlar yüzde 9,7 artarken, halkın reel gelirleri yüzde 9,5 yükseldi.

Bu dönemde ülkenin toplam dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,1 artış gösterirken, bu çerçevede ihracat hacmi yüzde 29,1, ithalat hacmi ise yüzde 7 arttı.

Özbekistan ekonomisi 2024’te yüzde 6,5 oranında büyüme göstermişti. Geçen sene sanayi üretimi yüzde 6,8, hizmetler sektörü yüzde 12,9, inşaat sektörü yüzde 8,8, yük taşımacılığı yüzde 3,1, yolcu taşımacılığı yüzde 6, perakende satışlar yüzde 9,9, halkın reel gelirleri ise yüzde 8,1 artmıştı.

Küresel Ekonomi
Kanada Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu
Kanada Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu
ABD ilk büyük kripto para raporunu yayınlayacak
ABD ilk büyük kripto para raporunu yayınlayacak
ABD Hazinesi 125 milyar dolarlık tahvil ihracı yapacak
ABD Hazinesi 125 milyar dolarlık tahvil ihracı yapacak
Barclays’ten petrol için aşırı yükseliş uyarısı: Fiyatlar yukarı yönlü risk oluşturuyor
Barclays’ten petrol için aşırı yükseliş uyarısı: Fiyatlar yukarı yönlü risk oluşturuyor
ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü
ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü
Trump: Hindistan yüzde 25 gümrük vergisi ödeyecek
Trump: Hindistan yüzde 25 gümrük vergisi ödeyecek