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Özbekistan ve Kolombiya, NDB üyesi oldu

BRICS’in Yeni Kalkınma Bankası (NDB) Başkanı Dilma Rousseff, Özbekistan ve Kolombiya’nın üyeliklerinin onaylandığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Özbekistan ve Kolombiya, NDB üyesi oldu
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BRICS bünyesindeki Yeni Kalkınma Bankası (NDB) Başkanı Dilma Rousseff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu çerçevesinde görüştü.

Putin, görüşmede, ulusal para birimleriyle ticaret konusu başta olmak üzere Rousseff ile çeşitli konuları istişare etmek istediğini söyledi.

BRICS nezdinde dijital ödemeler ve yatırım platformu konularını da ele alacaklarını belirten Putin, "Tüm bu girişimleri de desteklediğinizi biliyorum ve bu alanlarda birlikte çalışacağımızı umuyorum." dedi.

Rousseff ise NDB'nin faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi, "Özbekistan ve Kolombiya'nın Bankaya üyelikleri onaylandı. İki ülkenin, Etiyopya ve Endonezya'nın başvuruları ise değerlendiriliyor." ifadesini kullandı.

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