Pakistan’da savaş nedeniyle tasarruf tedbiri: Market ve AVM'ler 20.00'de kapanacak



Pakistan hükümeti, İran’da devam eden savaş nedeniyle enerji tedarikinde yaşanan sıkıntılar sonrası yeni tasarruf tedbirleri aldı. Hükümet, ülke genelindeki düğün salonları, market ve AVM’ler gibi işletmelerin saat 20.00'de kapanmasına karar verdi. Fırın ve restoran gibi işletmelerin ise saat 22.00’ye kadar açık kalmasına izin verilen kararda, eczaneler kısıtlamadan muaf tutuldu. Kapanma saatlerine uymayan işletmeler hakkında cezai işlem uygulanacak.

Hükümet, ayrıca haftada dört gün çalışma, yakıt ödeneğinde kesinti ve tüm kamu kurumlarında harcamaların yüzde 20 azaltılmasını içeren kapsamlı bir tasarruf planı açıkladı.