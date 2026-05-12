Para politikasında sıkılaşma döngüsü yeniden mi başlıyor? Fed’den şahin sinyaller

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin artan enflasyonist baskılar karşısında takındığı temkinli tutum ve majör finans kuruluşlarının tahmin revizyonlarıyla yön arıyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Mayıs 2026 başındaki değerlendirmelerinde, enflasyonun yüzde 2 hedefinden uzaklaşması ve özellikle jeopolitik risklerin enerji maliyetleri üzerindeki geçişkenliği nedeniyle faiz artırımının bir seçenek olarak masada kalmaya devam ettiğini vurguladı. Goolsbee, veriye dayalı karar alma sürecinin önemine dikkat çekerken, ekonomideki ısınma sinyallerinin ek sıkılaştırma adımlarını tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Enflasyon dinamikleri ve Goldman Sachs’ın stratejik revizesi

Para politikasındaki yön değişiminin en somut yansıması, Goldman Sachs tarafından yayımlanan son raporla görüldü. Kurumun ekonomistleri, enerji fiyatlarındaki şoklar ve dirençli hizmet enflasyonu nedeniyle Çekirdek PCE verisinin yıl genelinde yüzde 3 seviyesine yakın seyredeceğini öngörerek, daha önce beklenen faiz indirimlerini Aralık 2026 tarihine öteledi. Banka, dezenflasyon sürecindeki yavaşlamanın FED’in manevra alanını daralttığını ve gevşeme döngüsünün ancak 2026 son çeyreğinde veya 2027 başlarında başlayabileceğini savunuyor.

Jeopolitik risklerin tedarik zinciri ve enerji üzerindeki baskısı

Makroekonomik görünümü karmaşıklaştıran ana unsurların başında Orta Doğu eksenli jeopolitik gerilimler geliyor. Petrol fiyatlarının varil başına 110 dolar sınırını zorlaması, sadece manşet enflasyonu değil, üretim maliyetleri üzerinden çekirdek göstergeleri de yukarı yönlü baskılıyor. Güncel piyasa verileri, katılımcıların 16-17 Haziran’daki FOMC toplantısında bir faiz artırımı olasılığını ilk kez yüzde 50’nin üzerinde fiyatlamaya başladığını gösteriyor. Bu durum, yatırımcıların portföy stratejilerinde risk iştahını azaltarak daha defansif bir pozisyon almasına neden oluyor.

İstihdam piyasası ve parasal aktarım mekanizması

FED’in çift taraflı yetki alanı çerçevesinde istihdam piyasasındaki direnç, politika yapıcıların elini güçlendiriyor. Nisan ayında tarım dışı istihdamın beklentileri karşılaması ve işsizlik oranının yüzde 4,3 seviyesinde stabil kalması, ekonominin yüksek faiz ortamına karşı dayanıklılığını koruduğunu teyit ediyor. Ancak Goolsbee’nin de belirttiği üzere, verimlilik artışının talep yönlü enflasyonu dengeleyememesi durumunda, FED'in 'bekle-gör' stratejisinden aktif bir sıkılaşma moduna geçmesi kaçınılmaz görünüyor. Önümüzdeki dönemde yayımlanacak TÜFE ve ÜFE verileri, 2026 yılının geri kalanı için baz senaryonun netleşmesinde belirleyici olacak.