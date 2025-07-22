Paramount, South Park'ın yayın haklarını satın aldı

Ağzı bozuk karakterleriyle bilinen ve uzun yıllardır ekranlarda yer alan animasyon dizisi South Park'ın küresel yayın hakları, 1,5 milyar dolar karşılığında Paramount tarafından satın alındı.

Los Angeles Times'ın aktardığına göre, anlaşma dizinin yaratıcıları Trey Parker ve Matt Stone ile onların yapım şirketi Park County Productions aracılığıyla gerçekleştirildi.

Beş yıl boyunca geçerli olacak bu anlaşmanın yıllık değeri 300 milyon doları buluyor. Anlaşma kapsamında South Park, yalnızca Paramount'un dijital platformu Paramount+ üzerinden yayınlanacak.

Söz konusu anlaşma, sadece yayın haklarını kapsıyor ve South Park ekibine bu alandan toplamda 1,5 milyar dolarlık gelir sağlamayı hedefliyor.