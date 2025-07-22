  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Paramount, South Park'ın yayın haklarını satın aldı
Takip Et

Paramount, South Park'ın yayın haklarını satın aldı

Paramount, South Park’ın küresel yayın haklarını beş yıllık bir sözleşmeyle 1,5 milyar dolar karşılığında satın aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Paramount, South Park'ın yayın haklarını satın aldı
Takip Et

Ağzı bozuk karakterleriyle bilinen ve uzun yıllardır ekranlarda yer alan animasyon dizisi South Park'ın küresel yayın hakları, 1,5 milyar dolar karşılığında Paramount tarafından satın alındı.

Los Angeles Times'ın aktardığına göre, anlaşma dizinin yaratıcıları Trey Parker ve Matt Stone ile onların yapım şirketi Park County Productions aracılığıyla gerçekleştirildi.

Beş yıl boyunca geçerli olacak bu anlaşmanın yıllık değeri 300 milyon doları buluyor. Anlaşma kapsamında South Park, yalnızca Paramount'un dijital platformu Paramount+ üzerinden yayınlanacak.

Söz konusu anlaşma, sadece yayın haklarını kapsıyor ve South Park ekibine bu alandan toplamda 1,5 milyar dolarlık gelir sağlamayı hedefliyor.

Küresel Ekonomi
Capital Economics: Tarifeler ABD'de imalat sektörünü canlandırmaya yetmez
Capital Economics: Tarifeler ABD'de imalat sektörünü canlandırmaya yetmez
Almanya'nın vergi geliri yüzde 8 arttı
Almanya'nın vergi geliri yüzde 8 arttı
AB-ABD ticareti durma noktasına gelebilir
AB-ABD ticareti durma noktasına gelebilir
ABD Başkanı Trump’ın tarifeleri tartışılırken ABD'nin büyük bankalarından güçlü bilanço
ABD Başkanı Trump’ın tarifeleri tartışılırken ABD'nin büyük bankalarından güçlü bilanço
Lüks moda devinden binlerce dolarlık çanta alanların bilgileri sızdı: 419 bin müşteriyi ilgilendiriyor
Lüks moda devinden binlerce dolarlık çanta alanların bilgileri sızdı: 419 bin müşteriyi ilgilendiriy
Fed Başkanı Powell'ın soruşturulması için başvuru yapıldı
Fed Başkanı Powell'ın soruşturulması için başvuru yapıldı