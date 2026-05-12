Paris ofislerinde La Defense çatlağı: Morgan Stanley’den yatırımcıya sarı ışık

Gayrimenkul sektörü genelinde iyimserlik rüzgarları eserken, Morgan Stanley Paris ofis hisseleri konusunda piyasanın geri kalanından daha az hevesli bir tablo çiziyor. Bankanın son raporu, Fransa ofis piyasasına yönelik daha az yapıcı bir tutum sergilendiğini açıkça ortaya koydu. Bu çekincenin odağında ise sermaye değerlerindeki düşüşün sürmesi ve işlem hacimlerinin tarihsel ortalamaların oldukça altında kalması yatıyor.

Merkezi direnç ve çevre bölgelerdeki sarsıntı

Paris gayrimenkul piyasasında son dönemde dikkat çekici bir ayrışma yaşanıyor. Şehir merkezindeki ofis varlıkları göreceli bir direnç sergilese de Avrupa’nın finans merkezi olarak görülen La Defense bölgesinden gelen sinyaller endişe verici. Morgan Stanley, bölgedeki bazı varlık satışlarında ciddi değer kayıpları yaşandığına dikkat çekerek, piyasadaki risklerin henüz tamamen dağılmadığına işaret ediyor. Bu durum, yatırımcıların lokasyon bazlı seçimlerde aşırı seçici olması gereken bir döneme girildiğini kanıtlıyor.

Yapay zeka ve borç maliyeti kıskacı

Analizde öne çıkan bir diğer kritik başlık ise teknolojik dönüşümün ofis alanlarına etkisi. Yapay zeka verimliliğinin gelecekte istihdam yapısını ve dolayısıyla ofis alanı gereksinimlerini nasıl değiştireceği konusundaki belirsizlik, temkinli duruşun ana gerekçelerinden birini oluşturuyor. Bunun yanı sıra, her ne kadar Avrupalı şirketlerin çoğu yüksek faiz oranlarına karşı korunma stratejileri geliştirmiş olsa da yeni finansman maliyetlerindeki artışın kar marjları üzerindeki baskısı hala hissediliyor.

Sektörel rotasyon ve yeni fırsatlar

Ofis segmentindeki bu soğuk havaya rağmen, gayrimenkulün diğer alanlarında daha pozitif bir hava hakim. Morgan Stanley, 2026 yılını gayrimenkul değerlemeleri için bir toparlanma noktası olarak görse de yatırımcıyı ofis yerine endüstriyel tesisler, veri merkezleri ve konut projelerine yönlendirerek daha dayanıklı getiri arayışına teşvik ediyor. Paris özelinde ise hisse senedi tarafında, sadece çok güçlü büyüme beklentisi olan belirli oyuncular güvenli liman olarak gösteriliyor.