Pasifik'te kritik maden iş birliği: Japonya ve Avustralya’dan tedarik zinciri hamlesi

Asya-Pasifik bölgesinde yükselen ekonomik güvenlik kaygıları, Japonya ve Avustralya arasındaki ticari ilişkileri yeni bir seviyeye taşıdı. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin Avustralya ziyareti kapsamında mevkidaşı Anthony Albanese ile yaptığı görüşmelerde, nadir toprak elementleri, lityum ve nikel gibi stratejik ham maddelerin güvenli tedariki ana gündem maddesi oldu. İki lider, bu projeleri ekonomik iş birliğinin merkezine yerleştiren ortak bir deklarasyon yayınlayarak tedarik zincirinde çeşitliliği artırma kararı aldı.

Çin'in tedarik tekeline karşı 6 stratejik proje

Anlaşmanın en somut ayağını, Avustralya topraklarında yürütülen ve nadir toprak elementleri ile nikel üretimini hedefleyen altı kritik projenin önceliklendirilmesi oluşturuyor. Bu hamle, dünya genelindeki maden işleme kapasitesinin büyük bir bölümünü elinde tutan Çin’in, ihracat kotalarını bir dış politika aracı olarak kullanma riskine karşı bir önlem niteliği taşıyor. Söz konusu projelerle; mıknatıs, batarya ve yarı iletken üretiminde kullanılan ham maddelerin kesintisiz akışının sağlanması ve Japon sanayi devlerinin ham madde güvenliğinin garanti altına alınması amaçlanıyor.

Pazar dalgalanmalarına karşı taban fiyat mekanizması

İş birliği sadece üretimle sınırlı kalmayıp pazar istikrarına yönelik koruma mekanizmalarını da içeriyor. Japonya ve Avustralya arasında, kritik mineraller için bir taban fiyat uygulaması üzerinde çalışılıyor. Bu sistemle, piyasadaki aşırı fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesi ve maden girişimlerinin ticari sürdürülebilirliğinin korunması hedefleniyor. Özellikle ağır nadir toprak elementleri için sağlanan bu mali güvence, üretim yapan firmaların Çin dışı alternatifler olarak piyasada kalmasını destekleyecek.

Savunma ve ekonomik beka entegrasyonu

Maden diplomasisi, iki ülke arasındaki genel stratejik ortaklığın da ayrılmaz bir parçası haline geldi. Avustralya’nın 2026 Ulusal Savunma Stratejisi’nde Japonya’yı ‘vazgeçilmez ortak’ olarak tanımlamasının ardından, havacılık ve deniz sistemleri gibi yüksek teknoloji gerektiren alanların lojistik hattını bu madenler oluşturuyor. Radar ve füze sistemlerinde kullanılan nadir madenlerin kesintisiz akışı, iki ülkenin teknolojik kapasitesini koruması açısından hayati bir zorunluluk olarak görülüyor. Sonuç olarak Tokyo ve Canberra, ham madde güvenliğini Pasifik hattına yayarak ekonomik dayanıklılıklarını artırmayı ve bölgedeki ticari dengeleri yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.