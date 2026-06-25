PCE sonrası Fed’in temmuzda faiz artışı beklentisi sert geriledi
PCE verilerinin ardından piyasalar Fed'den Temmuz'da faiz artışı beklentisini azalttı.
ABD'de mayıs ayı kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin yıllık yüzde 4,1 olarak açıklanmasının ardından yatırımcılar Federal Rezerv'in temmuz ayında faiz artıracağına dair beklentilerini azalttı.
Finansal piyasalar, Fed Başkanı Kevin Warsh ve meslektaşlarının politika faizini yıl sonuna kadar mevcut yüzde 3,50-3,75 bandından yukarı çekeceğini yaklaşık yüzde 80 ihtimalle fiyatlamayı sürdürüyor.
Bununla birlikte CME FedWatch'da eylülde faiz artırım olasılığı yüzde 59,0, 28 Ekim'de faiz artırım olasılığı yüzde 68,3 ve 9 Aralık toplantısında faiz artırması olasılığı yüzde 80,2.
Ancak temmuz ayı için faiz artışı olasılığı, daha önce yaklaşık yüzde 40 olarak öngörülürken yüzde 2,9'a geriledi.