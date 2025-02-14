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Peru Merkez Bankası, politika faizinde değişikliğe gitmedi

Peru Merkez Bankası (BCRP) beklentilere paralel faiz oranını yüzde 4,75'te sabit tuttu

Haber Merkezi
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Peru Merkez Bankası, politika faizinde değişikliğe gitmedi
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Peru Merkez Bankası (BCRP), hızlanan ekonomik büyüme ve ABD ticaret politikasına ilişkin belirsizlikler nedeniyle faiz oranlarını değiştirmedi.

"Gösterge faiz oranı %4,75 olarak kaldı"

BCRP'den yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı %4,75 olarak kaldı. Analistlerin genel görüşü de faizde bir değişiklik olmayacağı yönündeydi.

Ülkede enflasyon Ocak ayında %1,85 ile bir kez daha %2,00 hedefinin altına geldi. Bu, politika yapıcıların borçlanma maliyetlerini düşürmeleri ve ekonomik toparlanmaya ek destek sağlamaları için daha fazla alan yarattı.

Peru 2023'te para politikasını gevşetmeye başladı, ancak fiyat baskılarının kontrol altında kalmasını sağlamak için zaman zaman buna ara verdi.

Peru, Latin Amerika'daki büyük ekonomiler arasında en düşük faiz oranına ve tüketici fiyat artışlarına sahip bulunuyor.

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