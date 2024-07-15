Peso çakıldı: Gelişmekte ülke para birimlerine Trump tehdidi

Cumhuriyetçi parti Başkan adayı Donalde Trump, ABD'nin kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri için yaptığı mitingde suikast girişimine uğramıştı. Bu gelişme, Trump'ın kamuoyunda oy oranlarını artıracağına ve seçimleri kazanacağına yönelik beklentileri güçlendirdi.

Trump’ın yeniden başkan olması beklentilerinin artması, korumacı politikaların izlemesi nedeniyle ABD Doları'nın değer kazanmasına yol açtı.

BloombergHT'nin haberine göre, önceki başkanlığı döneminde gümrük vergileri gibi politikalarla korumacı bir yol izleyen Trump'ın yeniden seçilmesi, gelişmekte olan ülke para birimleri için de risk unsuru olarak görüldü.

Suikast girişiminin ardından Güney Kore Wonu düşerken, Tayland Bahtı 8 gündür süren yükselişini sonlandırdı.

Malezya Ringiti yıl başında gördüğü zirve seviyelerden gerilerken, Güney Afrika randı da düşüşe geçti.

Trump’ın yeniden seçilmesi halinde, ek gümrük vergilerinin artırılmasıyla enflasyonun yeniden yükselişe geçebileceği öngörülürken, Fed’in kısıtlayıcı para politikasının da uzaması bekleniyor.

Malayan Banking Döviz Stratejisti Fiona Lim, "Trump’ın politikaları enflasyonist ve ABD’de uzun süre daha yüksek faiz döneminin sürmesi gelişen ülke para birimlerinin bir kez daha değer kaybına yol açabilir" dedi.

Fed'in faiz indirimi beklentileri, son enflasyon verisiyle güçlenince gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin olduğu endeks nisan ayında gördüğü dip seviyeden yükselişe geçmişti.

Trump, pesoya karşı

Dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi Meksika Pesosu oldu. Trump, göçme karşıtı söylemleriyle ve Meksika karşıtı politikalarıyla tanınıyor.

Donald Trump, 2016 yılında Başkan seçilmesi sonrası peso yine sert değer kaybetmişti.

Peso, ABD seçimleri nedeniyle en çok takip edilen para birimlerinden bir tanesi olmaya aday olurken, Meksika’da geçen ay yapılan seçimler sonrası hayata geçmesi beklenen reformlar da pesoda yüzde 2’nin üzerinde değer kaybına neden olmuştu.