Peter Schiff'ten kritik uyarı: Yükselen tahvil faizleri piyasaları zorlayacak

Altını destekleyen açıklamalarıyla bilinen ekonomist Peter Schiff, küresel piyasalarda yaşanabilecek bir sonraki büyük sarsıntının Bitcoin'den değil, ABD tahvil piyasasından kaynaklanacağını savundu. Schiff, ABD tahvil faizlerindeki yükselişin finansal piyasaların yanı sıra konut sektörü ve kripto para piyasaları üzerinde de önemli baskı oluşturacağını belirtti.

Son podcast yayınında değerlendirmelerde bulunan Schiff, ABD Hazine tahvillerindeki satış baskısının giderek güçlendiğini ve bunun domino etkisiyle diğer varlık sınıflarına yayılacağını savundu.

Yükselen tahvil faizleri piyasaları zorlayacak

Schiff, özellikle ABD'nin uzun vadeli tahvillerindeki faiz artışına dikkat çekti. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,5 civarında, 30 yıllık tahvil faizi ise %5 seviyesine yaklaşmış durumda. Schiff, bu faizlerin önümüzdeki dönemde daha da yükseleceğini düşünüyor.

Yükselen tahvil faizleri, devletin ve özel sektörün borçlanma maliyetlerini artırırken, hisse senetleri üzerinde değerleme baskısı oluşturuyor. Aynı zamanda mortgage faizlerini de yukarı çekerek konut piyasasını zayıflatıyor.

ABD'de 30 yıllık sabit mortgage faizinin yaklaşık %6,5 seviyesinde bulunduğunu hatırlatan Schiff, bu durumun konut talebini önemli ölçüde sınırladığını belirtti.

Konut krizi altını parlatabilir

Schiff'e göre konut piyasasında yaşanacak daha sert bir yavaşlama, ABD Merkez Bankası'nı (Fed) yeniden devreye girmeye zorlayabilir.

Fed'in olası müdahalesinin daha fazla para arzı ve yeniden hızlanan enflasyon anlamına geleceğini savunan Schiff, böyle bir senaryoda altının en güçlü yatırım araçlarından biri olacağını öne sürdü. Haziran ayında kısa süreliğine 4.000 doların altına gerileyen ons altın yeniden 4.100 dolar seviyesinin üzerine çıkmış durumda.

Peter Schiff'ten Bitcoin yorumu

Peter Schiff, Bitcoin'in son dönemde birçok varlığa kıyasla daha dirençli görünmesine rağmen güvenli liman özelliği taşımadığını savunuyor.

Yaklaşık 64.200 dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin, Ekim 2025'te gördüğü 126 bin doların üzerindeki tarihi zirvesinin hâlâ yaklaşık %50 altında bulunuyor.

Schiff, bunun Bitcoin'in kriz dönemlerinde koruma sağlamadığını gösterdiğini ileri sürerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Teknoloji hisseleri düştüğünde Bitcoin de onlarla birlikte hareket edecek. Hatta çok daha sert düşecek."

Wall Street iyimser ama yatırımcılar aynı fikirde değil

Schiff, Wall Street'in Bitcoin konusunda iyimser açıklamalar yapmasına rağmen yatırımcı davranışlarının aynı görüşü yansıtmadığını savundu.

Özellikle en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcılarından biri olan Strategy'nin (eski adıyla MicroStrategy) finansman modeline dikkat çeken Schiff, şirketin temettü ödemelerini finanse etmek amacıyla zaman zaman Bitcoin satmak zorunda kaldığını hatırlattı.

Uzun süredir Strategy'nin borçlanmaya dayalı Bitcoin stratejisinin sürdürülebilir olmadığını savunan Schiff, geçmişte Bitcoin'in 20 bin dolara kadar gerileyebileceğini de öne sürmüştü.

Altın için büyük ralli kapıda

Schiff'in değerlendirmesi piyasalardaki yaygın beklentiden ayrılıyor. Pek çok analist, enflasyonun gerilemeye devam etmesi halinde ABD tahvil faizlerinin yeniden düşebileceğini ve bunun riskli varlıkları destekleyebileceğini düşünüyor.

Schiff ise tam tersine, tahvil piyasasında yaşanacak yeni bir satış dalgasının küresel finansal sistem üzerinde zincirleme etki yaratacağını ve yatırımcıların yeniden altına yöneleceğini savunuyor.