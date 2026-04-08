Petrol 2 haftalık ateşkes kararıyla sert düştü: 90 dolara kadar geriledi

Trump, Truth Social’da yaptığı paylaşımda, “İran’a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık bir süre için askıya almayı kabul ediyorum” dedi.

Salı gecesi yaptığı açıklamada ise, “Bu karşılıklı bir ATEŞKES olacak! Bunun nedeni, tüm askeri hedeflerimize zaten ulaşmış ve hatta bunları aşmış olmamız ve İran ile uzun vadeli KESİN bir barış anlaşması ile Orta Doğu’da BARIŞ konusunda oldukça ilerleme kaydetmiş olmamızdır” ifadelerini kullandı.

90 dolara kadar geriledi

Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 16’dan fazla düşerek varil başına 90,78 dolara kadar geriledi. ABD ham petrolü (WTI) vadeli işlemleri de yüzde 16 düşerek 94 doların biraz üzerinde işlem gördü.

Borsalar yükselişte

Haberin ardından borsalar ise yükselişe geçti. S&P 500 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 vadeli işlemleri yaklaşık yüzde 2 artarken, Dow Jones Sanayi Endeksi vadeli kontratları 900 puanın üzerinde sıçradı.