Petrol ABD'nin Çin'e vergileri ertelemesiyle yükselişe geçti

Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 0,39 artarak varil başına 66,89 dolara yükselirken, ABD ham petrolü (WTI) yüzde 0,34 artışla 64,18 dolara çıktı.

Beyaz Saray’dan bir yetkilinin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile olan “vergi ateşkesini” 90 gün daha uzattı. Bu adım, ABD’li perakendecilerin yıl sonu tatil sezonuna hazırlanırken, Çin mallarına uygulanacak üç haneli gümrük vergilerini engelledi.

Bu durum, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında bir anlaşma sağlanabileceği ve olası bir ticaret ambargosunun önlenebileceği yönünde umutları artırdı. Tarifeler, ekonomik büyümeyi yavaşlatma riski taşıyor; bu da küresel yakıt talebini zayıflatabilir ve petrol fiyatlarını aşağı çekebilir.

Yatırımcılar ayrıca, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 15 Ağustos’ta Alaska’da Ukrayna savaşına son vermek için yapacakları görüşmeye odaklanıyor.

Bu toplantı, Rusya’ya yönelik ABD baskısının arttığı bir dönemde planlanıyor. Eğer barış anlaşmasına varılmazsa, Çin ve Hindistan gibi Rus petrolü alıcılarına daha sert yaptırımlar uygulanabileceği uyarısı yapılıyor.