Petrol ABD'nin yaptırımları sonrası yükselişe geçti

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek için Rus mevkidaşı Putin üzerindeki baskıyı artırıyor.

Brent petrol fiyatı yüzde 3’e kadar yükselerek varil başına 64 doların üzerine çıktı, ABD ham petrolü (WTI) ise 60 dolara yaklaştı. Bu yükseliş, ABD’nin devlet kontrolündeki enerji devi Rosneft PJSC ve özel sektör üreticisi Lukoil PJSC’yi kara listeye almasının ardından geldi.

Washington, kararın gerekçesine Moskova’nın “barış konusundaki isteksizliğini” gösterdi. Üst düzey rafineri yöneticilerine göre, yaptırımların ardından Rus petrolünün büyük Hintli rafinerilere akışı neredeyse sıfıra inecek.

Bu yaptırımlar, Trump yönetimi için bir geri dönüş anlamına geliyor. Zira ABD Başkanı, geçtiğimiz hafta Putin’le önümüzdeki haftalarda görüşeceğini açıklamış ve Rusya’nın savaşı bitirmek istediğine inandığını defalarca dile getirmişti. Ancak Trump, Salı günü yaptığı açıklamada “boşa geçecek bir toplantı” istemediğini söyledi.

"İleride daha sert adımların atılmasının önünü açıyor"

ING Grubu emtia strateji direktörü Warren Patterson, “Bu yaptırımlar, Trump’ın Rusya’ya yönelik yaklaşımında bir değişimi temsil ediyor ve ileride daha sert adımların atılmasının önünü açıyor. Bu da nihayetinde Rus petrol akışlarını etkileyebilir,” dedi.

Patterson, asıl belirsizliğin bu yaptırımların ne kadar etkili olacağı ve ihracata gerçek anlamda ne ölçüde zarar vereceği konusunda olduğunu vurguladı.

Bu önlemlerin ardından Trump, gelecek hafta Güney Kore’de yapılması planlanan bir toplantıda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelerek Çin’in Rus petrolü alımlarını gündeme getireceğini söyledi. ABD lideri ayrıca, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin kendisine ülkesinin Rusya’dan yaptığı petrol alımlarını azaltacağına dair güvence verdiğini aktardı.