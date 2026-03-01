Petrol akışı durdu: Hürmüz’de 150 tanker bekliyor

ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılar ve dini lider Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey liderin bu saldırılarda öldürülmesi sonrası İran, Körfez Bölgesi petrolünün uluslararası piyasalara erişimi için kilit konumdaki Hürmüz Boğazı'nı kapattı.

Edinilen bilgilere göre, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması sonrasında en az 150 ham petrol ve petrol ürünleri tankeri Hürmüz Boğazı açıklarında beklemeye başladı.

Gemi takip sistemlerine göre BAE ve Umman kıyılarında da 100'e yakın tanker demirlemiş durumda.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü de konuya ilişkin yaptı açıklamada, "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerini yasakladığına dair telsiz yayınları yapıldığı bilgisi gelmiş olup, bölgede Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3'tür. Bölgedeki seyir duyurularının takip edilmesi, gerekirse Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile temas kurulması önem arz etmektedir" dedi.