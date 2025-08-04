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Petrol devi BP 25 yılın en büyük petrol ve doğal gaz keşfini duyurdu

BP, Brezilya açıklarında son 25 yılın en büyük keşfini yaptığını açıkladı. Yeni rezervde yüksek kaliteli petrol ve doğalgaz tespit edildi.

Haber Merkezi
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Petrol devi BP 25 yılın en büyük petrol ve doğal gaz keşfini duyurdu
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Petrol devi BP, Brezilya’nın Bumerangue prospektinde son 25 yılın en büyük petrol ve gaz keşfini yaptı.

BP, yaptığı açıklamada rezervin yüksek kaliteli petrol ve doğalgaz içerdiğini duyurdu.

 BP’nin son 25 yıldaki en büyük keşfi oldu

Şirket, bir keşif kuyusunun "300 kilometrekareyi aşan bir alana sahip yüksek kaliteli bir tuz öncesi karbonat rezervuarında tahmini 500 metre brüt hidrokarbon sütununa nüfuz ettiğini" söyledi. BP başkan yardımcısı Gordon Birrell'e göre bu keşif şirketin son 25 yıldaki en büyük keşfi.

Yüksek seviyelerde karbondioksit tespit edildi

BP, sondaj sahasında yapılan analizlerin yüksek seviyelerde karbondioksit olduğunu gösterdiğini ve laboratuvar analizleri ile daha ileri değerlendirme faaliyetleri yürütmeyi planladığını söyledi.

Şirket Bumerangue bloğunda yüzde 100 hisseye sahip olduğunu açıkladı. (NTV-Reuters)

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