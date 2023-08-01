Petrol devinden batarya hamlesi

Enerji devi Exxon Mobil'in elektrikli araç pilleri için lityum tedarik etmek üzere Tesla, Ford Motor, Volkswagen ve diğer otomobil üreticileriyle görüşmelerde bulunduğu bildirildi.

Bloomberg Law'daki habere göre, görüşmelerde Samsung ve SK On gibi şirketler de yer alıyor.

Geçen ay Exxon'un Tetra Technologies ile Arkansas'ta lityum açısından zengin tuzlu su içeren 6.100 dönümden fazla alan geliştirme yollarını incelemeyi kabul ettiği haberi çıkmıştı. Exxon ayrıca bu yılın başlarında Galvanic Energy'den Arkansas'ta 100.000 dönümden fazla arazi satın almıştı.