Petrol devleri uyardı: Sadece enerji değil, küresel tedarik zincirleri de etkilenecek

Dünyanın önde gelen petrol yöneticileri ve enerji bakanları pazartesi günü Houston'da, ABD-İsrail-İran savaşının küresel ekonomi üzerindeki uzun vadeli etkileri konusundaki endişelerini dile getirirken, ABD Enerji Bakanı Chris Wright ise krizi önemsemeyen söylemlerde bulundu.

TotalEnergies CEO'su Patrick Pouyanne, "Sonuç yalnızca yüksek enerji fiyatları değil. Diğer tedarik zincirlerini de etkileyecek" dedi ve Ortadoğu'dan yarı iletkenler ile tıbbi malzemeler için kritik öneme sahip helyum sevkiyatlarının da sekteye uğradığına dikkat çekti.

Enerji piyasalarını sakinleştirmeye yönelik adımlar

Houston'daki yıllık CERAWeek konferansında konuşan Wright, petrol fiyatlarının henüz talebi olumsuz etkileyecek kadar yükselmediğini söyledi. Çatışmanın başlamasından bu yana benzin fiyatları yüzde 30'dan fazla artarak 2022'den bu yana en yüksek seviyeye, yaklaşık 4 dolara ulaştı. Ancak Wright, ABD'nin İran ile savaşa girmekten başka seçeneği olmadığını belirtti.

"Bu, erteleyemeyeceğimiz bir çatışmaydı" diyen Wright, Stratejik Petrol Rezervinden salımlar ve belirli bölgelerdeki Çin'e yönelik petrol sevkiyatlarının yönlendirilmesi dahil olmak üzere enerji piyasalarını sakinleştirmeye yönelik adımlar atıldığını da ekledi.