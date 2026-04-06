Petrol fırtınası dünyayı sarsarken Çin nasıl ayakta kalıyor?

Dünya genelinde ham petrol fiyatlarındaki artış enflasyonist baskıları tetiklerken, Çin ekonomisindeki direncin anahtarını sadece devasa stoklar değil, aynı zamanda köklü bir enerji dönüşümü oluşturuyor. Petrol bağımlılığını kademeli olarak azaltan bu yapısal hamleler, Pekin’in dış şoklara karşı kendi bağışıklık sistemini kurmasını sağladı.

Enerji karmasındaki yapısal dönüşüm petrolün payını geriletiyor

Çin’in bu krizdeki en büyük avantajı, enerji karmasındaki yapısal dönüşümde yatıyor. Birincil enerji tüketiminde petrolün payı yaklaşık %28 seviyesine gerilemiş durumda. Buna karşılık nükleer, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları, ülkenin toplam elektrik üretiminin %40’ından fazlasını karşılıyor. Bu dönüşüm, petrol fiyatlarındaki her 10 dolarlık artışın Çin ekonomisi üzerindeki doğrudan etkisini, batılı rakiplerine oranla çok daha düşük bir seviyede tutuyor. Sahadaki tablo net: Çin, enerjisini petrolden bağımsızlaştırdıkça, dış şoklara karşı doğal bir bağışıklık kazanıyor.

Stratejik rezervlerin 1,2 milyar varil barajını aşması tam güvence sağlıyor

Pekin yönetimi, olası bir arz kesintisine karşı tarihin en büyük enerji stoklarından birini inşa etti. Mevcut veriler Çin’in stratejik ve ticari petrol rezervlerinin 1,2 milyar varil sınırını geçtiğini kanıtlıyor. Bu miktar, herhangi bir dış müdahale veya Hürmüz Boğazı gibi kritik geçiş yollarının kapanması durumunda, ülkenin petrol ihtiyacını 100 günden fazla tek başına karşılayabilecek bir kapasite anlamına geliyor. Diğer Asya ekonomileri piyasayı dengelemek için stoklarını eritmek zorunda kalırken, Çin bu stok gücü sayesinde iç piyasadaki fiyat oynaklığını sönümleme lüksüne sahip bulunuyor.

Elektrikli araç devrimi petrol ithalatında 28 milyar dolarlık tasarruf yaratıyor

Çin’in petrol şokuna karşı en etkili silahlarından biri de ulaştırma sektöründeki radikal değişimdir. Yeni araç satışlarının %50'sinden fazlasını oluşturan elektrikli araç filosu, ülkenin petrol bağımlılığını her yıl yaklaşık 28 milyar dolar azaltıyor. Bu durum, petrol fiyatları 100 dolar bandını aştığında Çinli tüketicilerin ve lojistik sektörünün akaryakıt enflasyonundan çok daha az etkilenmesini sağlıyor. Sokaktaki her iki araçtan birinin elektrikli olması, küresel fiyat sıçramalarının halkın cebine yansımasını engelleyen devasa bir baraj görevi görüyor.

Jeopolitik çeşitlilik ve ekonomik direnç büyüme rakamlarını koruyor

Pekin, ithalat bağımlılığını sadece deniz yollarıyla değil, Rusya ve Orta Asya üzerinden gelen boru hatlarıyla da çeşitlendirmiş durumda. Özellikle Rusya’dan gelen ham petrol akışının 2026’nın ilk çeyreğinde yıllık bazda %40 oranında artması, tedarik güvenliğini pekiştiren bir diğer stratejik hamle olarak görülüyor. Bu avantajlar, büyüme projeksiyonlarına da doğrudan yansıyor. Petrol şoku nedeniyle küresel ekonomilerde büyüme tahminleri sert bir şekilde aşağı çekilirken, Çin için bu revizyonlar sembolik düzeyde kalıyor. Mevcut tablo, Çin'in fırtınayı en az hasarla atlatan gemi olduğunu ve bu krizden rakiplerine göre çok daha güçlü çıkacağını açıkça ortaya koyuyor.