Petrol fiyat artışı, enflasyon beklentilerini yükseltti

Orta Doğu’daki çatışmaların tetiklediği petrol fiyat artışı, enflasyon beklentilerini yeniden yükseltti. JPMorgan analisti Phoebe White, yakın dönemde finansal piyasaların daha da yüksek enflasyon öngörülerini fiyatlayabileceğini belirtti.

Ancak White, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Petrol fiyatlarındaki artışın talebi baskılayabileceğini ve ekonomik büyümeyi zayıflatabileceğini, bunun da enflasyonu yükseltmek yerine aşağı çekebileceğini ifade etti.

White, “Petrol fiyatlarında herhangi bir ek artış, özellikle kalıcı olursa, toplam talebi düşürebilir ve şu anda toparlanma sürecinde olan iş dünyası güvenini sekteye uğratabilir” dedi.