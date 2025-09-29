Irak'tan petrol akışı başladı, petrol fiyatları düştü
Petrol, Irak’ın Türkiye üzerinden ham petrol ihracatına yeniden başlaması ve OPEC+’ın kasım ayında bir başka üretim artışı planlamasıyla birlikte yaklaşık yüzde 1 düştü. Bu gelişmeler, küresel arzı artırma beklentilerini güçlendirdi.
Brent ham petrol 31 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyeden kapanmasının ardından pazartesi günü yüzde 0,90 düşerek 69,50 dolara geriledi. ABD ham petrolü (WTI) ise 65,07 dolardan işlem gördü.
Irak Petrol Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Irak’tan Türkiye’ye giden boru hattı üzerinden Cumartesi günü, 2,5 yıl aradan sonra ilk kez ham petrol akışı başladı.
Irak merkezi hükümeti ve bölgede faaliyet gösteren yabancı petrol üreticileri arasındaki anlaşma, günlük 180.000 – 190.000 varil ham petrolün Türkiye’nin Ceyhan limanına akışına izin verecek.