  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Petrol fiyatı Rusya'nın kısıtlamalarıyla yükseldi
Takip Et

Petrol fiyatı Rusya'nın kısıtlamalarıyla yükseldi

Petrol, Ukrayna'nın Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarının Moskova'yı yakıt ihracatını kısıtlamaya ve ham petrol üretimini kesmeye yaklaşmaya zorlaması nedeniyle haziran başından bu yana en sert artışına doğru ilerledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Petrol fiyatı Rusya'nın kısıtlamalarıyla yükseldi
Takip Et

Brent vadeli kontratları yüzde 0,2 artışla 69,57 dolara yükselirken, ABD ham petrolü (WTI) yüzde 0,4 artışla varil başına 65,21 dolara çıktı.

Her iki gösterge de bu hafta yüzde 4’ten fazla değer kazanarak, 13 Haziran’da sona eren haftadan bu yana en büyük artışını kaydetti.

IG analisti Tony Sycamore, “Kazançlar, Ukrayna’nın Rus petrol altyapısını hedef alan insansız hava aracı saldırılarının devam etmesi, NATO’nun Rusya’ya hava sahası ihlallerine karşı yanıt vermeye hazır olduğu yönündeki uyarısı ve Rusya’nın kritik yakıt ihracatını durdurma hamlesiyle desteklendi” dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkenin yıl sonuna kadar dizel ihracatına kısmi yasak getireceğini ve mevcut benzin ihracatı yasağını uzatacağını söyledi.

Küresel Ekonomi
Çin, Meksika'nın ticaret ve yatırım engellerine ilişkin soruşturma başlattı
Çin, Meksika'nın ticaret ve yatırım engellerine ilişkin soruşturma başlattı
Trump, yeni gümrük vergilerini açıkladı: İlaç firmalarına yüzde 100 vergi geliyor
Trump, yeni gümrük vergilerini açıkladı: İlaç firmalarına yüzde 100 vergi geliyor
Kahve devi Starbucks mağazalarını kapatıyor! 900 çalışanını işten çıkaracak
Kahve devi Starbucks mağazalarını kapatıyor! 900 çalışanını işten çıkaracak
ABD'nin ikinci çeyrek büyüme verisi açıklandı
ABD'nin ikinci çeyrek büyüme verisi açıklandı
Rusya Merkez Bankası'ndan faiz indirimi için 'temkinli' mesaj
Rusya Merkez Bankası'ndan faiz indirimi için 'temkinli' mesaj
Almanya'da tüketici güveni 3 ay sonra ilk kez yükseldi
Almanya'da tüketici güveni 3 ay sonra ilk kez yükseldi