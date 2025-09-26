Petrol fiyatı Rusya'nın kısıtlamalarıyla yükseldi

Brent vadeli kontratları yüzde 0,2 artışla 69,57 dolara yükselirken, ABD ham petrolü (WTI) yüzde 0,4 artışla varil başına 65,21 dolara çıktı.

Her iki gösterge de bu hafta yüzde 4’ten fazla değer kazanarak, 13 Haziran’da sona eren haftadan bu yana en büyük artışını kaydetti.

IG analisti Tony Sycamore, “Kazançlar, Ukrayna’nın Rus petrol altyapısını hedef alan insansız hava aracı saldırılarının devam etmesi, NATO’nun Rusya’ya hava sahası ihlallerine karşı yanıt vermeye hazır olduğu yönündeki uyarısı ve Rusya’nın kritik yakıt ihracatını durdurma hamlesiyle desteklendi” dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkenin yıl sonuna kadar dizel ihracatına kısmi yasak getireceğini ve mevcut benzin ihracatı yasağını uzatacağını söyledi.